Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede genellikle 50 yaş üstü erkekleri ‘ilişki vaadiyle’ kandırarak kredi kartlarını ele geçirerek yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeyi incelemeye aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin yanı sıra ekipler 80 iş yeri ve ATM kamerasını da inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Hırsızlık ve kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan tutuklandı.