Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende sunuculuğu Ali İhsan Varol üstlendi. Festivalin açılışı Çukurova Smyphonic Project’in film müzikleri konseriyle yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, festival afişinde yer alan beyaz güvercin, boş yönetmen koltuğu ve zeytin dalına dikkat çekerek, “Savaşlara karşı barışı, adaletsizliklere karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema da bu arayışın en güçlü dilidir” dedi.

Mehmet Aslantuğ’a Doğum Gününde Ödül

Gecede Onur Ödülü’ne layık görülen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, ödülünü Başkanvekili Geçer’in elinden aldı. Sunucu Ali İhsan Varol, Aslantuğ’un doğum günü olduğunu anons etti. Aslantuğ, geçen yıl da doğum gününü Altın Koza Film Festivali sırasında kutladığını söyledi.

Onur Ödülü’ne layık görülen bir diğer isim Meral Orhonsay ise sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.