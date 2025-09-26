Yerlikaya, paylaşımında “Küresel Lider Erdoğan” etiketini kullanarak şu ifadeleri dile getirdi:

“Güçlünün değil, haklının; mağrurun değil mazlumun yanında olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir.

Bursa’da BUDO Seferleri İptal Edildi
Bursa’da BUDO Seferleri İptal Edildi
İçeriği Görüntüle

Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir.”

Yerlikaya’nın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar