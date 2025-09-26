Yerlikaya, paylaşımında “Küresel Lider Erdoğan” etiketini kullanarak şu ifadeleri dile getirdi:

“Güçlünün değil, haklının; mağrurun değil mazlumun yanında olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ferasetiyle, vizyonuyla sadece milletimizin değil, küresel vicdanın da güçlü sesi ve lideridir.

Adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki duruşu, dünyaya yön veren gerçek bir lider iradesidir.”

Yerlikaya’nın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

