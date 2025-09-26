Trump, Orta Doğu liderleriyle yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, “Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelerin bölgesel barış sürecine zarar verdiğini belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Trump’ın Batı Şeria İlhakı Çıkışı

İsrail’in ilhak planına açıkça karşı çıktı. ABD Başkanı Trump'tan BM'e Soruşturma! İçeriği Görüntüle

Netanyahu ile doğrudan görüştüğünü açıkladı.

Orta Doğu’da barış için “durma zamanı” mesajı verdi.

Trump’ın bu açıklaması, İsrail-Filistin meselesinde yeni bir diplomatik tartışmayı da beraberinde getirdi.