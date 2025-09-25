Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Mavi bizim umudumuzdur, su medeniyetimizdir. Türk-İslam kültüründe su, sadece bir içecek değil; bereket, arınma ve yeniden doğuş demektir” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Mavi – Damla Damla” sergisi, New York’un önemli sanat mekânlarından Guastavino’s’ta açıldı. Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Bakan Murat Kurum birlikte yaptı.

Açılışa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

“Mavinin Farkında Mısın?” temasıyla suyun önemi vurgulandı

Sergide, Türkiye’nin Van, Salda, Meke, Eğirdir ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi’nde yürüttüğü çevre projeleri anlatıldı. Katılımcılar için özel olarak hazırlanan bölümde “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” imzaya açıldı. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen de beyanı imzalayan isimler arasında yer aldı.

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, katılımcıları ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.

Bakan Kurum: “Dünyamız iklim krizinin ağır imtihanlarından geçiyor”

Açılışta konuşan Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi ile çevrenin korunmasına yönelik küresel adımlar atıldığını vurguladı:

“Bugün insanlığın tek yuvası olan dünyamız, iklim krizinin ağır imtihanlarından geçiyor. Sıfır Atık Hareketi sayesinde bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde yalnızca bir atığı bertaraf etmiyoruz; bir balığın yaşamını, bir sahilin güzelliğini ve bir çocuğun umudunu da koruyoruz.”

Türkiye’nin göller için çevre projeleri tanıtıldı

Bakan Kurum, Türkiye’nin göllerde ve denizlerde yürüttüğü çevre projelerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Salda Gölü : Koruma projeleriyle gölün turkuaz renginin yaşatıldığını belirtti.

Marmara Denizi : Dip çamuru temizliği ve müsilajla mücadele projeleri hatırlatıldı.

Meke Gölü : Konya’da yapılan arıtma tesisinden çıkan suların göle verilmesiyle gölün canlandırılacağı ifade edildi.

Van Gölü ve Eğirdir Gölü: Dip çamuru temizliği ve yüzey temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kurum ayrıca, Ulusal Depozito Yönetim Sisteminin 2026 yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya başlayacağını ve çevre dostu adımların devam edeceğini söyledi.

Sanatla çevre bilinci

Sergide “Buzul Tüneli” ile iklim değişikliğinin etkileri gösterildi. “Su Medeniyeti” bölümünde Mimar Sinan’ın su kemerlerinden, Fuzuli’nin Su Kasidesi’ne kadar pek çok kültürel eser yer aldı. Ayrıca ebru sanatı, cam enstalasyonları, dijital çalışmalar ve Anadolu’nun su motifleri de ziyaretçilere sunuldu.

“Sıfır Atık Mavi – Damla Damla” sergisi, suyun yaşam kaynağı olduğunu ve korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.