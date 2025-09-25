Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kritik görüşme sona erdi. TS Akşam saat 18.00’de Beyaz Saray’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından resmi törenle karşılandı.

Basın toplantısından sonra, iki lider baş başa bir görüşme yaptı.

İki lider arasındaki görüşme sonrası Erdoğan, TS 20.50'de Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıya kadar gelerek uğurladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşme için, "Harika bir görüşmeydi" dedi.

Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın neler görüştüğü ilerleyen saatlerde belli olacak.