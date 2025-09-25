Starbucks’ın dünya genelinde mali zorluklar yaşadığı ve bu nedenle yüzlerce mağazayı kapatma ile personel sayısını azaltma kararı aldığı iddia edildi. Şirketten resmi bir kapanma açıklaması yapılmazken, bu gelişme “Starbucks tamamen kapanıyor mu?” sorularını gündeme taşıdı.

Starbucks yönetiminin ilerleyen günlerde kapsamlı bir basın toplantısıyla yol haritasını duyurması bekleniyor. Bu süreçte en çok merak edilen konu ise kahve devinin Türkiye’deki mağazalarının etkilenip etkilenmeyeceği.