Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre rüzgârın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Özellikle İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanabileceği bildirildi.

AFAD ve valilikler, vatandaşlara dikkatli olmaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti.