Üniversitelerin açılmasıyla birlikte binlerce öğrenci yurt sıkıntısı yaşarken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Tanal, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturmaya devam eden eski başkan Melih Gökçek’in derhâl çıkarılması gerektiğini söyledi. “Kamu malı kişisel menfaat için değil, öğrencilerin barınma hakkı için kullanılmalıdır” dedi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerinin barınma krizine dikkat çekti. KYK yurtlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Tanal, birçok öğrencinin üniversitelerine kilometrelerce uzak yurtlara yerleştirildiğini, her gün saatlerini yolda harcadığını belirtti.

“Eğitim hakkı barınma hakkıyla doğrudan bağlantılıdır” diyen Tanal, hükümete şu çağrılarda bulundu:

KYK’da “misafir öğrenci” uygulaması hayata geçirilmeli,

Yurtlar ile üniversiteler arasında eşgüdüm sağlanmalı,

Kamu kurumlarına ait sosyal tesisler öğrencilere tahsis edilmeli,

Gerekirse “barınma seferberliği” ilan edilmeli.

Tanal, paylaşımının sonunda Ankara’daki tartışmalı konuya da değinerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazlarda hâlâ oturan İ. Melih Gökçek derhâl çıkarılmalıdır. Yurt bulamayan öğrenciler belediyeye ait bu konutlara yerleştirilmelidir” dedi.

Bu çıkış, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dün yaptığı sert açıklamayı da akıllara getirdi. Yavaş, belediyeden devralınan evin hâlâ Gökçek tarafından kullanıldığını belirterek, “Usulsüz oturduğun o ev var ya, mahkeme kararıyla tespit edildi. Çık bakayım, hadi çık. Ankara halkının malını geri ver!” ifadelerini kullanmıştı.