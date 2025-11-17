Bolu’da D-100 karayolunun Kuruçay mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan 3 servis midibüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstanbul istikametine giden 14 S 0224 plakalı servis midibüsüne, arkasından gelen 14 S 0232 plakalı midibüsün çarpmasıyla başladı. Kontrolden çıkan 14 S 0224 plakalı midibüs, refüje çıkarak yan şeritte ilerleyen 14 S 0238 plakalı midibüse de çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri, yaralılara müdahale ederek çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.