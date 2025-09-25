Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde biri hayvan yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazada 14 küçükbaş hayvan da öldü.

Kaza, gece saatlerinde Silvan-Lice kara yolu yol ayrımında meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet ile küçükbaş hayvan yüklü 25 KC 341 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçükbaş yüklü kamyonetin sürücüsü Ali İhsan Tepeli ve yanında bulunan Ali Ekber Kırdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı sürücü M.C. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazanın ardından araçta bulunan 14 küçükbaş hayvanın telef olduğu, sağ kurtarılan 36 hayvanın ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak jandarmaya teslim edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.