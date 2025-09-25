Avanos çevreyolu üzerinde Kızılırmak’ın kenarında yürüyen vatandaşlar, suda hareketsiz halde birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı.

Kimliği Belirlendi

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Hatice S. (51) olduğu tespit edildi. Kadının cansız bedeni, otopsi için Avanos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.