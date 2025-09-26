BUDO’nun resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgâr ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bu nedenle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Yapılan açıklamada, hava koşullarının seferler üzerinde etkili olmaya devam edebileceği, yolcuların güncel duyuruları BUDO’nun internet sitesi üzerinden takip etmeleri istendi.