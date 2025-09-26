Fidan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek, toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington’da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler. Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Erdoğan-Trump Görüşmesinin Öne Çıkan Detayları

İki ülkenin müttefiklik ve dostluk ilişkileri yeniden vurgulandı.

Önümüzdeki döneme yönelik ortak adımlar masaya yatırıldı.

Bölgesel düzeyde iş birliği fırsatları ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde güçlendirileceği mesajı verildi.

