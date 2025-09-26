Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta fark ederek polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, güvenlik şeridi çekildi. Bomba imha uzmanı gelene kadar çevredeki vatandaşlara balkonlarda durmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Uzmanın hazırlıklarının ardından şüpheli çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı. İncelemelerin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.