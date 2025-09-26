Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından AA muhabirine konuşan Barrack, şu ifadeleri kullandı:

“Destansı, destansıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gurur duymalısınız. Erdoğan olduğu gibi davrandı. Ekip birinci sınıftı, ABD ekibiyle tüm konularda mükemmel bir uyum sağladı.”

“Bu Tarihiydi”

Barrack, Başkan Trump’ın da görüşmede nazik, anlayışlı ve güçlü bir tavır sergilediğini belirterek, “İkisi de çok güçlü adamlar. Dürüst olmak gerekirse bu tarihiydi. Görüşme sırasında orada bulunabilmek benim için bir ayrıcalıktı.” dedi.

Suriye Mesajları

Suriye’deki problemlerin istikrarla ilgili olduğuna dikkat çeken Barrack, Batı dünyasının Şam yönetimine karşı güven konusunda endişeleri bulunduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili olarak da dünyanın bakış açısının değişebileceğini belirten Barrack, yaptırımların kaldırılmasıyla ABD’nin desteğinin devam ettiğini söyledi.

Suriye’de birleşik bir yapının zamanla oluşabileceğini vurgulayan Barrack, parçalanmış federalizm veya mezhepçiliklerin hiçbir yerde başarılı olmadığını dile getirdi:

“Lübnan’a bakın, tam bir kaos. Aynı şey Irak ve Afganistan’da da geçerli. Suriye’de birleşik bir yapı zamanla parça parça oluşacak.”

Gazze Vurgusu

Gazze’deki insani krize de değinen Barrack, “Gazze bitmeden başka hiçbir şeyin önemi yok. Bu anlamsız katliamları durdurmak gerekiyor. Erdoğan ve Trump da bu konuda hemfikir.” ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ın katıldığı BM Genel Kurulu marjındaki Gazze toplantısına ilişkin de iyimser olduğunu söyledi.