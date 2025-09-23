Kasım Gülek Köprüsü, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehirde yüksek hızlı tren hizmetini kolaylaştırmak amacıyla yıkılarak, yerine daha çağdaş ve işlevsel bir yapının yapılması hedefleniyor. YHT Projesi, Adana ve çevresindeki ulaşımı hızlandırarak, bölgenin ekonomik ve turistik değerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yerel Esnaf ve Vatandaşlar Projeyi Değerlendiriyor

Bölgede 20 yıldır dönercilik yapan Semih Zümrütyaprak, tarihi köprünün yıkılacak olmasına üzüldüğünü belirtti, ancak yeniliklerin şehre olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Zümrütyaprak, “Mağdur olacağız ama ülkemizin ve şehrimizin yenilikleri için buna katlanmak zorundayız. Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Adana’mız diğer şehirlerden farklı olacak, turizm gelişecek ve ulaşım kolaylaşacak,” dedi.

Okul yıllarında köprüyü kullandığını ve burada birçok anısı olduğunu anlatan Selami Ürey ise, “Burada tatlı hatıralarım var. Çocukken trenleri izlerdik. Hızlı Tren Projesi’nin şehre büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Alt geçit yapılması gelişmemizin göstergesi,” ifadelerini kullandı.

Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Adana Ulaşımı Modernleşiyor

Kasım Gülek Köprüsü’nün yıkılması ve alt geçidin yapılması, Adana’nın ulaşım altyapısının modernleşmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında, yüksek hızlı tren hattı bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak ve Adana’nın ekonomik, sosyal ve turistik gelişimine ivme kazandıracak.