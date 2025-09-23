Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul’da, 27-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan 33. Dönem 3. Genel Kurul’da istifa ve görev değişikliği nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni isimlerin belirlenemediği hatırlatıldı. Bu nedenle, seçimlerin Kasım ayındaki genel kurulda veya olağanüstü toplantıda yapılmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı tarafından Hükümet Grubu adına İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin’in görevlendirilmesiyle, Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu kapsamda, Evren Başar ve Muhammed Ziyad Varol’un boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, yapılan seçim sonucunda Hükümet Grubu Temsilcisi olarak İlhami Giray Şahin, Tarafsızlar Grubu Temsilcisi olarak ise Yusuf Şimşek seçildi.

Yeni üyelerle gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, resmî ilan ve reklam yayımı işlemleri, basın çalışanlarının borç talepleri ve çeşitli idari konular ele alındı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine İlhami Giray Şahin getirildi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun iki yeni üyesini belirledi.



