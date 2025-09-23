Gazi Üniversitesi öğrencisi Mehmet Fatih Güleç tarafında kurulan Fikir ve Değerler Derneği “FİDE”

Türkiye genelinde 10 üniversitesinde örgütlenme çalışmalarını tamamladı. Dernek 28 Eylül’de tüm üyeleri ile birlikte ilk genel kurullarını yapacaklar.

Gazi Üniversitesi öğrencileri Mehmet Fatih Güleç, Muhammet Enes Aktepe, Süleyman Serhan Toprak, Enes Yılmaz, Emre Cebeci Mert Arıkan, Koray Doğan, Yasin Koca, Kevser İnanır, Ecem Kıratlı Sıla Ercan Abdurrahman Bolat ve Özlem Tatar tarafından Fikir ve Değereler Platformu olarak kurulmuş, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmuştu. Kurdukları platform, derneğe dönüşerek Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerini de bünyelerine kattılar.

“HER ALANDA FAYDALI OLMAK İSTİYORUZ”

Fikir ve Değerler Derneği’nin kurulmasında öncülük yapan Mehmet Fatih Güleç, topluma her alanda faydalı olmak istediklerini belirterek derneğin amacını şöyle açıkladı :

“20 Ekim 2023’te Gazi Üniversitesi’nde kurulmuş olan FİDE Topluluğu ile temelleri attık. Günümüze kadar birçok projenin öncüsü olduk. Fikir ve Değerler Platformu’nun kurulma amacı özetle gençlere kaybetmekte olduğu değerlerinin farkındalığını sağlamak, geleneklerine ve değerlerine bağlı ve siyasetten uzak olarak gençlere her alanda fayda sağlayarak aile kavramını benimsemektir”

Mehmet Fatih Güleç, şu anda Fikir ve Değerler Derneği himayesinde Gazi, Yıldırım Beyazıt, Medipol, Fırat, Galata, Yaşar, Dokuz Eylül, Ege ve Akdeniz Üniversitesi olmak üzere toplamda 10 farklı Üniversitede Fikir ve Değerler (FİDE) Topluluğu’na katıldığını söyledi.

“NELER YAPTIK”

İlk faaliyetlerinin 6 şubat depreminin ilk yıldönümünde deprem bölgesini ziyarette bulunup yardım dağıtmasıyla başladığını söyleyen Güleç faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek şunları söyledi. “6 Haziran 2024’te birbirinden değerli 9 konuşmacının bulunduğu ve birçok firmanın stant açtığı gençlerin sosyalleşmesini ve bilgilenmesini sağlamak amacıyla Fikir ve Değerler Günü yaptık. 30 Kasım 2024 günü seramik&ahşap boyama, çömlek yapma, barbekü etkinlikleri bulunan FİDE’STA etkinliği düzenledik. 20 Mayıs 2025 tarihinde konser ve DJ performansları eşliğinde birçok yiyecek ve içecek standının yanı sıra sürpriz hediyeler ve çekiliş olan FİDEFEST etkinliğini hayata geçirdik. Ramazan Bayramı’nda ihtiyacı olan öğrencilere iftar kolisi desteğinde bulunduk. Kadınlar Günü, Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günleri gençlerle birlikte kutladık.

“DEĞERLER FİKİRLERİN FİDESİDİR”

Fikir ve Değerler Derneği, yeni döneminde birçok projenin hazırlanma sürecindedir. 28 Eylül 2025’te üyeler ile birlikte yapılacak olan Olağan Genel Kurulu için gençlere çağrıda bulunmuştur. Bundan sonraki süreçlerde bahsedilen FİDESTA, FİDEFEST etkinliklerinin 2. si ve haziran ayında büyük bir kamp etkinliği yapılacak, Kovan isimli sempozyum serisi başlayacak ve daha nice etkinliklerle ve gezilerle beraber gençlere ufuk açacak bir serüvenin adımları atılmaya devam edilecektir. Gençlerin bize ulaşmasını en kolaya indirgeyebilmek ve daha fazla öğrenciye katkı sağlayabilmek için sosyal medya hesapları daha geniş kapsamlı bir hale getirilecek. FİDE ailesi olarak bu yola çıkarken dediğimiz gibi: “Değerler, fikirlerin FİDE’sidir.”