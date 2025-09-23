Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü’ye yaptığı açıklamada, belediyenin 2021-2024 dönemine ilişkin kendi incelemelerini daha önce tamamladığını ve mülkiye müfettişlerinin de benzer şekilde kamu zararı bulunmadığını vurguladı.

Yavaş, “Biz kendi incelememizi yaptık daha önce. Mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı. Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar” dedi.

13 Kişi Gözaltında, 154 Milyon TL Kamu Zararı İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Sayıştay incelemeleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda, ABB’nin 32 konser hizmet alımında idarenin yaklaşık 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında toplam 13 kişi gözaltına alındı.