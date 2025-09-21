Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, farklı türlerde sahte içki üreten ve ülke genelinde piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucunda deşifre etti.
Şebeke üyelerinin kimliklerini tespit eden ekipler, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki ve üretim malzemesi ele geçirildi:
-
16 bin 615 litre etil alkol
-
10 bin içki kiti
-
326 litre aroma verici gliserin
-
116 şişe içki aroması
-
47 şişe gümrük kaçağı içki
-
Ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği
Mahkeme süreci
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, diğer 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.