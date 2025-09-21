Melisa SAPAZ/ Zehra ÖNEN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağan Kurultayı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Kurultay, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektubun okunmasıyla açıldı.

“Erdoğan Trump’ın adamıdır”

CHP lideri Özgür Özel, “Merhaba, biz bildiğiniz gibiyiz. Hoş geldiniz yoldaşlarım” sözleriyle salona seslendi. Özel, Altan Öymen’i ve kısa süre önce hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i de andı. İktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Trump’ın adamıdır” ifadesini kullandı. Özel ayrıca genel başkan olarak delegelerden güvenoyu isteyeceğini ve iktidara karşı “güvensizlik oylarını” talep etti.

Özgür Özel’in konuşmasından sonra ise Genel Başkanlık seçimi için olası adaylara 15 dakikalık süre verildi.

CHP Genel Başkanı tek adayı Özgür Özel oldu.