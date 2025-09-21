Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

Kabine döneminde FETÖ’ye karşı mücadele

Ali Yerlikaya, kabine döneminde toplam 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonlarda elde edilen sonuçları şöyle paylaştı:

19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı

3 bin 512 kişi tutuklandı

4 bin 41 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarmayı tebrik ederek, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kastedenlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Su uyur, FETÖVARİ örgütler uyumaz.”

“FETÖ’ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz”



