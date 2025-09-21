Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanının verilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen programda sahne aldı. Tedavi gören kahraman gaziler ve iç güvenlik yaralılarının yanı sıra aileleri, şehit yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarının temsilcileri ile hastane personelinin katıldığı programda Seymenlerin duruşu ve sergiledikleri gösteri büyük beğeni topladı.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada bizlerle olan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Maden sözlerine şöyle devam etti:

“Gazilerimiz ve kıymetli aileleriyle bu özel günde bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan vatanımızı koruyan şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyor, Türk bayrağını dalgalandırabiliyorsak, bunu kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.”