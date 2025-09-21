Çankaya Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Bademlidere Cumhuriyet Parkı’nda çevre bilincini artırmayı amaçlayan bir etkinlik düzenledi. Programa; Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy’un yanı sıra Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi meclis temsilcileri, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Müge Karamustafa, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, diplomatik misyon temsilcileri ve Çankayalı muhtarlar katıldı.

Katılımcılar yaptıkları konuşmalarda, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yaşam için bireysel ve toplumsal sorumlulukların önemine dikkat çekti. Özellikle atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve doğayı korumanın ortak gelecek için taşıdığı önem vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KÜLTÜR

Ev sahibi olarak konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, görünmeyen kirliliğe karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çankaya Belediyesi’nin çevre konusunda attığı adımları anlattı. Özsoy; Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı, Plastiksiz Temmuz Hareketi, mahalle mahalle yaygınlaştırılan atık toplama çalışmaları ve çocuklara verilen çevre eğitimleriyle daha temiz ve yaşanabilir bir Çankaya inşa ettiklerini söyledi.

“ÇÖPÜNÜ YERE ATAN, KALBİNİ YERE ATAR”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise doğayı gelecek nesillere temiz bırakmanın mülk bırakmaktan daha değerli olduğunu ifade ederek, “Çöpünü yere atan, kalbini yere atar. Gezegenimizi korumak, aslında evimizi korumaktır” dedi.

“DÜNYA BİR MİRAS DEĞİL, EMANET”

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah temizlik kavramının sadece çöp toplamak değil, gelecek için bir zafer olduğunu vurgularken; Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Müge Karamustafa ise atıkların kaynağında ayrıştırılmasının çevre kirliliğini azaltmada ve doğal kaynakların korunmasında kritik rol oynadığını söyledi.

Etkinlikte katılımcılar gruplar halinde parkı dolaşarak atıkları topladı. Toplanan çöpler, belediyeye ait araçlarla alındı. Program sonunda katılımcılara belgeler ve küçük hediyeler verildi. Ayrıca Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu ile hareketliliğin önemi bir kez daha hatırlatıldı.