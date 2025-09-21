Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen Olağanüsteli Genel Kurul’da oy verme işlemi saat 10.00’da başladı. Başkan adayı Sadettin Saran, üyelerin yoğun ilgisi eşliğinde 37 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Saran’dan Fenerbahçe’ye sevgi ve değişim mesajı

Oy kullanma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran:

“Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe’yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim.”

Saran, kendisine verilen destekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, destek verenleri mahcup etmeyeceklerini belirtti.