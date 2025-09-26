Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Tuğberk sosyal medya üzerinden duyurdu. Tuğberk yaptığı açıklamada, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada dolaşan intihar iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır," diyerek, annesinin ölümüne ilişkin çıkan spekülasyonlara son verdi.

"Elim Bir Kaza Sonucu Kaybettik"

Açıklamasında olayın bir kaza sonucu gerçekleştiğini belirten Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucunda kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgileri bu Instagram hesabından paylaşacağım. Başımız sağ olsun," ifadelerini kullandı.

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Güllü Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü aranjör Mustafa Arapoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Güllü evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanat camiası ve hayranları, Güllü’nün ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, sanatçının ölümüne ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.