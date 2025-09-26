Yangın Gece Saatlerinde Başladı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Matbaa deposunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Siyah Dumanlar Çevreyi Kapladı

Depoda bulunan gazete, dergi ve koli bantları nedeniyle alevler hızla yayıldı, yükselen siyah duman çevreyi kapladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar meydana geldi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.