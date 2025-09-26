Bakan Mehmet Şimşek, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Çin’in sadece Asya’da iki önemli ülke olmadığını, aynı zamanda zengin medeniyetlere sahip olduğunu vurguladı. Şimşek, “Türkiye ile Çin arasındaki üst düzey diyalogdaki ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Bakan Şimşek, Çin ile Türkiye arasında düzenli üst düzey diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine değinerek, “Geçtiğimiz Kasım ayında Pekin’de 2. Hükümetlerarası İş Birliği Komitesi toplantısı düzenledik. Bu toplantıları her yıl veya iki yılda bir gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye ile Çin arasında artan uçuş kararlarının iki ülke arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini belirtti.

Çinli Yatırım ve Üretim Kapasitesi Övgüyle Karşılandı

Şimşek, Çinli şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Çin son derece rekabetçi, çok büyük ölçekli üretim yapıyor. Türkiye ve Çin’in Orta Koridor’u güçlendirmek için yakın iş birliği yapması gerekiyor” dedi. Bakan ayrıca, yeşil teknoloji, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çin’in Küresel Ekonomideki Rolü ve Açılımı

Büyükelçi İang Xuebin, Çin ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 5,3 büyüyerek küresel ekonomi için dengeleyici bir güç olduğunu belirtti. Xuebin, “Çin’in kapısı dış dünyaya daha da açılıyor. Türkiye ve Çin, ulusal kalkınmayı sürdürürken uluslararası ilişkilerde iş birliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, ‘Çin Dansının Coşkusu ve Çin Esintileri Sanat Gösterisi’ ile sona erdi.