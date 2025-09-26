Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Edirne Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen festival açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Vali Sezer, konuşmasında festivalin unutulmaya yüz tutmuş değerleri canlandırdığını ve Edirne’nin zengin kültürel mirasını tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Festival kapsamında sergilenen eserlerin yalnızca Edirne’ye değil, Balkanlar ve Trakya’yı kapsayan geniş bir kültürel coğrafyaya ait olduğunu söyledi.

Yaşayan Mirasın Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen, yaşayan mirasın toplumun kültürel değerlerini yansıttığını belirterek, festivalin bu değerlerin korunması ve tanıtılmasına hizmet ettiğini söyledi.

Gastronomi ve Kültürel Değerler Bir Arada

Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem, festivallerin Edirne’nin bereketli toprakları, eşsiz tatları ve kültürel mirasını bir araya getirdiğini vurguladı. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne’nin hem bir tarım hem de kültür kenti olduğunu belirterek, festivallerin bu değerleri gelecek nesillere aktarmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Gösteriler ve Katılım

Açılış programında Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Görsel Sanatlar Topluluğu tarafından ‘Çeltiğin Dansı’ gösterisi sergilendi. Ardından Vali ve protokol üyeleri el sanatları stantlarını gezdi.

Edirne Yaşayan Miras Festivali’nde 30 el sanatları ustası, Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali’nde ise bu yılki tema “İpsala pirinci” ile hazırlanan yemekler vatandaşlara sunulacak. Etkinlikler 25-27 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.