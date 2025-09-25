İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan İHA’nın Eilat kentini vurduğunu duyurdu. Olay sonrası kurtarma ekipleri, yaralılara müdahale etti ve hastaneye sevk etti.

Husiler Saldırıyı Üstlendi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırının bir dizi İHA ile gerçekleştirildiğini ve hedeflere başarıyla ulaşıldığını açıkladı.

Bölgesel Güvenlik ve Gelişmeler

Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen kaynaklı İHA saldırılarına çekti. Soruşturma ve güvenlik önlemleri İsrail yetkilileri tarafından artırıldı.