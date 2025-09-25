Maçın Periyot Detayları

1. Periyot: 19-10

Devre: 47-18

3. Periyot: 65-29

Final Skor: 86-46

Maça etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 19-10 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 29 sayı farkla önde girdi. Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Galatasaray, son periyotta da baskın oyununu sürdürerek parkeden 86-46 galip ayrıldı.

Takımın Öne Çıkan Oyuncuları

Galatasaray’da Kuier 19 sayı, Derin Erdoğan 17 sayı ile takımının en skorer isimleri oldu. Oblak 10 sayı ile katkı sağlarken, Ayşe Cora Yamaner, Smalls, Juhasz ve Elif Bayram da çift haneli katkı verdiler.

Maçın Önemi

Bu galibiyetle Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague’e katılma hakkını elde ederek Avrupa arenasında yerini garantiledi.