Açıklamada, Erdoğan ve Luong Cuong’un görüşmesinde Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin seviyesini yükseltmek için adımlar atılabileceğini ve ticaret hacminin artırılmasının önemini vurguladı.

Uluslararası İş Birliği ve Bölgesel İşbirliği

Erdoğan, Türkiye ve Vietnam’ın uluslararası ve bölgesel platformlarda iş birliğini geliştirme arzusunu dile getirirken, Gazze meselesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi:

“Türkiye’nin Gazze’de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam’ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmek sevindirici.”

BM 80. Genel Kurulu Çerçevesinde Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta katıldığı BM Genel Kurulu çerçevesinde diplomatik temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin bölgesel ve küresel iş birliğini güçlendirme çabaları, bu görüşmelerle uluslararası platformlarda destek buluyor.

