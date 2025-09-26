Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, ABD’de tarihi bir cezayla karşı karşıya kaldı. Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) açtığı davada, Prime üyeliklerinde tüketicilerin kandırıldığı ve iptal süreçlerinin zorlaştırıldığı tespit edildi.

Tüketiciler yanılttı

Soruşturma sonucunda Amazon’un, milyonlarca kişiyi farkında olmadan Prime’a üye yaptığı ve iptal etmek isteyenlere çeşitli engeller çıkardığı belirlendi. FTC, bu yöntemlerle hem kullanıcıların mağdur olduğunu hem de haksız kazanç elde edildiğini açıkladı.

35 milyon kişiye geri ödeme

Şirket ile yapılan anlaşma kapsamında Amazon, toplamda 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu tutarın 1 milyar doları doğrudan ceza olarak devlete aktarılacak, 1,5 milyar doları ise 35 milyon müşteriye geri ödeme şeklinde yapılacak.

Amazon sessiz

Şirket, anlaşmayı kabul etmesine rağmen iddialara ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Amazon’un ilerleyen günlerde süreçle ilgili resmi bir duyuru yayımlaması bekleniyor.