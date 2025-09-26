Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Taşdemir ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fehmi Kiraz ile bir araya gelerek sahipsiz, saldırgan ve sağlıksız sokak hayvanlarıyla ilgili çözüm yollarını görüştü.

Toplantıda, hem vatandaşların güvenliği hem de sokak hayvanlarının sağlığı göz önünde bulundurularak bilimsel veriler ışığında kalıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi konusu ele alındı. Sokak hayvanları sorununa karşı kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin güvenliği ve sokak hayvanlarımızın sağlığı için ortak akılla, bilimsel veriler ışığında kalıcı çözümler üretmeye kararlıyız,” dedi.

Toplantının ardından yetkililer, çözüm sürecinin takipçisi olacaklarını ve atılacak adımları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.