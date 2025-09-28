Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, “Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.” ifadelerine yer verdi.

Bakiler’in vefatı, hem edebiyat camiasında hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.