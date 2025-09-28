Netflix’in merakla beklenen yapımlarından Organize İşler Karun Hazinesi dizisine usta oyuncu Levent Ülgen dahil oldu. Yılmaz Erdoğan’ın fenomen haline gelen film serisinin devamı niteliğindeki projede Ülgen, “Karga Suat” karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturacak.
Kadro yıldızlar geçidi gibi
3 Ekim Cuma günü sete çıkacak olan dizide, Yılmaz Erdoğan “Asım Noyan”, Demet Akbağ “Nefise”, Ezgi Mola “Lerzan”, Bensu Soral “Nazlı”, Atakan Çelik “Bahadır”, Kıvanç Tatlıtuğ “Saruhan”, Selim Bayraktar “Felemez”, Menderes Samancılar “Meftun Baba”, Uraz Kaygılaroğlu “Sado”, Okan Cabalar “Ziya”, Rıza Kocaoğlu “Arıza”, Kubilay Aka “Genç Asım”, Ersin Korkut “Şahbaz”, Onur Akbay “Ferit”, Ekin Türkmen “Ecem”, Cihan Talay “Nektar”, Şükran Ovalı “Efsun”, Görkem Sevindik “Aytekin”, Furkan Rıza Demirel “İnkar”, Tugay Mercan “Vasıf”, Bülend Çolak “Spiker hocası” ve Suzan Kardeş “Şeker Anne” rollerinde yer alacak.