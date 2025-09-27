Etimesgut Belediyesi, ilçedeki mahallelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal tesis projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki uzun yıllardır kullanılan bina, belediye ekipleri tarafından modern bir sosyal tesise dönüştürülüyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı ve işçilerle bir araya geldi. Başkan Beşikcioğlu’na ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, İhsan Bahri Bellek ve Ebru Keyvan da eşlik etti.

Projeye ilişkin açıklama yapan Başkan Beşikcioğlu, “Etimesgut’ta gerçekleştirdiğimiz her çalışma, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor. Ekiplerimizle birlikte ilçemizin fiziki ve sosyolojik dokusuna uygun projeleri hayata geçiriyoruz. Uzun süredir bölgede bulunan bina, mahallemize ve ilçe halkına hizmet verecek modern bir sosyal tesise dönüşüyor. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sosyal tesis tamamlandığında, hem Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin hem de tüm Etimesgut halkının kullanımına uygun, çeşitli hizmetlerin sunulacağı bir merkez olacak.