Etimesgut Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Gün boyu süren tören ve açılışların ardından program, sanatçı Levent Yüksel’in konseriyle sona erdi.

Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanını erken saatlerden itibaren dolduran katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konser öncesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, sanatçı Levent Yüksel’e Ankara’nın simgesi Hitit Güneşi motifli plaket takdim etti. Beşikcioğlu, Ankara’nın yeniden kendi simgesine kavuşmasını temenni ettiğini belirterek vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Levent Yüksel, “Med Cezir”, “Tuana”, “Zalim” ve “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” gibi şarkıları seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar sanatçının eserlerine eşlik etti.

Etimesgut’taki 29 Ekim etkinlikleri, konserle birlikte sona erdi.