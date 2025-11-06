Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede çevre temizliği ve düzenin korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Bağlıca ve Yeni Bağlıca mahallelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında mıntıka temizliği, çok amaçlı çevre temizleme aracı (ÇAÇA) kullanımı, yol yıkama ve süpürme işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda mahallelerin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması sağlandı.

Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliğinin yanı sıra halk sağlığının korunması amacıyla da ilçe genelinde planlı ve koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, çevre duyarlılığının artırılması ve temiz bir Etimesgut için vatandaşların da destek vermesinin önemine dikkat çekti.