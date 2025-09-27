Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan ve mahkeme süreci nedeniyle harabeye dönen 350 şato villayla ilgili çağrıda bulundu. Başkan Özcan, “Burası milli servettir. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer projeyi tamamlayamıyorsanız burayı Bolu Belediyesi’ne verin, alacaklarımıza karşılık biz tamamlayalım” dedi.

Burj Al Babas projesi kapsamında 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezi planlanmıştı. Şato tipindeki 350 villadan bir kısmı Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı. Ancak yabancı yatırımcıların taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik sorunları nedeniyle proje durdu. Firma hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla 13 kişi için 885 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, projeyi gezerek yaklaşık 300 milyon dolar harcandığını belirtti. Özcan, “Bolu Belediyesi’nin de alacağı var. Bu yatırımı ya TOKİ tamamlasın ya da bize devredin, biz ülke ve Bolu ekonomisine kazandıracak şekilde tamamlayalım” ifadelerini kullandı.