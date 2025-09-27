Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yıl önce kurulan Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi, lösemi ve Akdeniz anemisi (talasemi) başta olmak üzere birçok hematolojik hastalığın tedavisini başarıyla sürdürüyor.

Merkez, Adana’nın yanı sıra Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden gelen çok sayıda hastaya da hizmet veriyor. Açıldığı günden bu yana gerçekleştirilen nakillerle 75 çocuk sağlığına kavuştu.

Başhekim: Tüm hizmetler ücretsiz sunuluyor

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, merkezin 10 yataklı kemik iliği nakil servisi ve laboratuvarlarla donatıldığını belirtti. Çiloğlu, “Kısa sürede onlarca çocuğumuza umut olmak ve ailelerinin yüzünü güldürmek büyük mutluluk. Hastalarımız tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. İki yılda 20 nakil beklenirken 75 hastaya ulaşmak sevindirici” dedi.

Başarı oranı uluslararası standartların üzerinde

Merkez Sorumlusu Doç. Dr. Defne Ay Tuncel, hastaların nakil öncesi ayrı ayrı değerlendirildiğini ve en uygun tedavi planının uygulandığını aktardı. Tuncel, merkezde otolog (kişinin kendi kök hücresinden), haploidentik (yarı uyumlu akraba vericisinden), allojenik akraba içi (tam uyumlu akrabadan) ve allojenik akraba dışı vericilerden nakillergerçekleştirildiğini söyledi.

Allojenik nakillerde başarı oranının yüzde 92, otolog nakillerde ise yüzde 100 olduğunu belirten Tuncel, “Uluslararası Avrupa Birliği verilerine göre allojenik nakillerde başarı oranı yüzde 85-90 civarında. Bizim merkezimizde bu oran daha yüksek, bu da başarımızı gösteriyor” dedi.

Kök hücre bağışı çağrısı

Tuncel, nakillerde akraba içi vericilerin öncelikli olduğunu ancak her çocuk için bunun mümkün olmadığını vurgulayıp, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.