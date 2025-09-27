KANAL D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 720. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, toplumsal olayları senaryosuna başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Son bölümde çocuklarının gözü önünde şiddete uğrayan bir babaya Hakan ve Zeki Komiserin destek olması, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca Ali’nin dönüşü, Hüsnü’nün vurulması ve Cevher’in yeniden sahneye çıkmasıyla dizide dengeler değişti.

Gündemdeki Olay Dizide Can Buldu

Dizi, geçtiğimiz günlerde medyada geniş yankı uyandıran ve bir babaya çocuklarının önünde tokat atılmasıyla ilgili olayı hikâyeye taşıdı. Arka Sokaklar, bu toplumsal gerçeği izleyiciyle buluşturarak farkındalık yarattı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Baba ve çocuklarının güvenliği için harekete geçen Hakan ve Zeki Komiser, sokak ortasında başlayan kovalamaca sonrası suçluları yakaladı. Dizideki bu sahne sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı.

Ali’nin Şaşırtan Hamlesi

Bölümde silahlı bir saldırganın peşine düşen Hüsnü, asıl şoku Ali’nin saldırgan çıkmasıyla yaşadı. Hüsnü’nün vurulmasıyla birlikte bölümdeki gerilim doruğa ulaştı ve izleyiciler nefesini tuttu.

Türkiye’nin Gerçekleri Arka Sokaklar’da

Arka Sokaklar, hem aksiyon hem de duygu yüklü sahneleriyle Türkiye’nin güncel olaylarını senaryosuna başarılı bir şekilde yansıtarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.