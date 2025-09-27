Keçiören Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Kadını Koru, Toplumu Koru” sloganıyla bir seminer düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer’in yanı sıra CHP İl ve İlçe Kadın Kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları, psikologlar, sosyologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadınlar bizim baş tacımız”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, “Kadınlar bizim baş tacımız” dedi. Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın bu konuda son derece hassas olduğunu vurgulayan Karadağ, kadınların taleplerinin karşılanması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu, ayrıca Gün Evleri ve çeşitli hizmet merkezlerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Aylin Nazlıaka’dan dayanışma mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, seminere gönderdiği mesajında, kadınların eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, dayanışma çağrısı yaptı.

“Bizim söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var”

CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy ise konuşmasında, Atatürk’ün kadınlara verdiği haklara değinerek, kadınların yaşamın her alanında var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti. Soy, “Çağdaş, demokratik ve laik bir gelecek kadınlarla mümkündür. Bizim söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var” dedi.

Uzmanlardan kapsamlı bilgilendirme

Seminerde psikolog ve sosyologlar, şiddetin tanımı, türleri ve toplumsal etkilerine dair sunumlar yaptı. Şiddetten korunma yolları ve başvurulabilecek destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi. Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları ise kadınların yasal hakları ve 6284 Sayılı Kanun hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik, katılımcılara çiçek takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.