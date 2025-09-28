Hindistan’ın Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi tarafından düzenlenen siyasi mitingde yaşanan izdiham felaketi 38 kişinin hayatını kaybetmesine, 58 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Tamil Nadu eyaletindeki Karur’da gerçekleştirilen mitinge resmi olarak 10 bin kişinin katılımına izin verilmişti, ancak alana yaklaşık 120 bin kişinin akın etmesi nedeniyle büyük bir izdiham meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı, 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, 58 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Karur’daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.