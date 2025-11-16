Yetkililer, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Latifabad Emniyeti Komiser Yardımcısı Saud Lund, fabrikada havai fişeklerin ruhsatsız ve yasa dışı olarak üretildiğini belirtti. Polis, fabrikanın sahibinin olay sonrası firar ettiğini, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığını duyurdu.

Patlamanın kesin nedeni ve üretim koşullarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.