Mamak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, yüzme havuzu, fitness salonu, futbol sahası, taekwondo ve jimnastik salonları ile grup egzersizlerine uygun özel alanlar sunuyor. Tesis, her yaş grubundan vatandaşın kendi ilgi alanına uygun spor faaliyetlerine düzenli olarak katılabilmesine imkân tanıyor. Özellikle çocuklar için farklı branşlarda uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen dersler yoğun ilgi görüyor. Programlar, yaş gruplarına göre planlanarak düzenli antrenmanlarla destekleniyor.

Ayrıca, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda da genç basketçiler yetiştiriliyor. Türk Basketbol Milli Takımı efsanesi Hidayet Türkoğlu’nun adını taşıyan salonda, alanında uzman antrenörler eşliğinde basketbol dersleri veriliyor. Çocuklar, yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan antrenmanlarda temel basketbol eğitimi alırken, takım çalışması, disiplin ve özgüven kazanıyor. Tesislerde ayrıca jimnastik dersleri ve fitness salonu da spor meraklılarının hizmetinde bulunuyor.