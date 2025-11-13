Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hırvatistan’da irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kazada şehit olan pilota Allah’tan rahmet diledi.
Yavaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Hırvatistan’da irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağımızın enkazına ulaşıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Kaza sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.”
Muhabir: Haber Merkezi