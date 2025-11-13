Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde yer alan ve sosyal medyada popüler hale gelen ‘Kızılay’ yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3’üncü kez yenilendi.

Gençler arasında bir akıma dönüşen ‘Kızılay tabelasında fotoğraf çektirme’ trendi, her gün onlarca kişinin bölgeye gelmesine neden oluyor. Daha önce kimliği belirsiz kişilerce çalınan tabelanın yerine yenisi takılmış, ancak kısa süre sonra kirletildiği için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar değiştirilmişti. Ardından zarar gören tabela bir kez daha yenilendi.

Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılarak fotoğraf çektirip sosyal medyada “En Ankara fotoğrafım” etiketiyle paylaşıyor. Trafik ışıklarında bekleyen sürücüler dahi araçlarından fotoğraf çekiyor.

‘Kızımın ısrarıyla buraya geldik’

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan etkilenen bazı gençler, tabelayla fotoğraf çektirmek için il dışından Ankara’yageliyor. Antalya’dan ailesiyle sınava girmek için gelen Doğa Orman, annesi Dilek Orman ile birlikte ‘Kızılay’ tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Dilek Orman, “Benim haberim yoktu, kızımın ısrarıyla buraya geldik. Birkaç fotoğraf çekindik. Gençler, kendilerine göre bir eğlence üretmişler” dedi.

‘Tabelayı alıp evine götürenler varmış’

Tabelanın bulunduğu caddede bir restoranda aşçı olarak çalışan Cemile Çoban ise, “Tabelaya bir gün asılıyorlar, bir gün çiziyorlar; daha dün belediye tekrar yenisini getirip taktı. Tabelayı alıp evine götürenler varmış. İl dışından gelenler bile oluyor; satışlarımızı etkilemiyor ama sadece fotoğraf çektirip gidiyorlar” ifadelerini kullandı.