Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Haziran'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, yaptığı açıklamada, hayvan pazarının açılmasından memnuniyet duyduklarını, ilçede hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri yakından ilgilendiren bu gelişmenin bölge ekonomisine de olumlu yansıyacağını söyledi.

Belediye tarafından açılış öncesi pazarda dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

'Şap hastalığından korunmak amacıyla tedbir olarak bir süredir kapalı olan hayvan pazarımız bugün itibarıyla açıldı. Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştı. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar sahaya sevk edilmiş, hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Bu hem hayvan sağlığının korunması hem de üreticilerin korunmasına yönelik bir önlemdi. Hepimize geçmiş olsun.'